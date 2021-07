Usa: media pubblicano contenuti delle email del giornalista Carlson (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non viviamo in un Paese del terzo mondo. Cose di questo genere non dovrebbero accadere negli Stati Uniti". Il giornalista sosteine che l'Nsa abbia spiato la sua corrispondenza senza informarlo, "per ragioni politiche". E sostiene di saperlo per certo, perché l'informatore anonimo gli avrebbe ripetuto informazioni su un prossimo scoop giornalistico di cui lo stesso Carlson avrebbe discusso solamente nelle sue e-mail. "L'amministrazione Biden ci sta spiando. Lo possiamo dire con certezza". Il giornalista ha aggiunto che "Fox News" ha già presentato una richiesta formale di accesso agli atti, mentre il programma di Carlson ha chiesto chiarimenti agli uffici stampa dell'nsa e del Federal Bureau of Investigation (Fbi), che però non hanno fornito alcuna replica. (Nys)