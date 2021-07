Giappone: il veterano della diplomazia Akiba nominato segretario alla Sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Takeo Akiba, ex viceministro degli Esteri e primo diplomatico in carriera del Giappone post-bellico per anni di servizio, è stato nominato a capo del Segretariato per la sicurezza nazionale. Il 62enne Akiba, cui in passato il Giappone si è già rivolto per rilanciare l'interlocuzione con Cina e Corea del Nord, si trova così al vertice delle relazioni di Tokyo con Cina e Corea del Sud, progressivamente peggiorate negli ultimi anni. Nel corso della sua lunga carriera, Akiba ha assunto una serie di incarichi chiave all'interno del ministero degli Esteri giapponese, incluso quello di direttore della divisione sui Trattati; nel Paese, però, il funzionario è noto soprattutto per aver conseguito risultati tangibili sul fronte della diplomazia. Nel 2002 Akiba fu al centro dei preparativi segreti per la visita alla Corea del Nord dell'allora primo ministro Junichiro Koizumi. Akiba, che non era membro della delegazione del premier, si offrì volontario per accompagnarlo, e fu autore della storica Dichiarazione di Pyongyang tra Giappone e Corea del Nord, che portò all'ammissione da parte del governo nordcoreano dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi. Nel 2006 Akida venne posto a capo della divisione del ministero degli Esteri per la Cina, nonostante non fosse membro della cosiddetta "scuola cinese" di funzionari diplomatici in grado di parlare il mandarino. (segue) (Git)