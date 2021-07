Giappone: il veterano della diplomazia Akiba nominato segretario alla Sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quella veste, Akiba fu centrale nell'organizzazione della visita del primo ministro Shinzo Abe in Cina, che portò a un miglioramento delle relazioni bilaterali. E' attribuibile ad Akiba anche lo sviluppo del concetto di "relazioni mutualmente benefiche basate su comuni interessi strategici", un principio che nonostante le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina resta cruciale nell'ambito delle relazioni tra Tokyo e Pechino. E' stato il funzionario, ricorda il quotidiano "Nikkei", a decidere di rinominare la divisione per la Cina in divisione "per la Cina e la Mongolia", convincendo i diplomatici della "scuola cinese" dell'importanza del paese sito tra Russia e Cina. (segue) (Git)