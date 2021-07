Giappone: il veterano della diplomazia Akiba nominato segretario alla Sicurezza nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua lunga carriera, Akiba si è fatto pochi nemici ed ha guadagnato la fiducia dell'intero arco parlamentare, che gli ha consentito di mantenere posizioni chiave nel governo nonostante l'alternanza delle maggioranze politiche. Akiba ha già segnalato di comprendere l'entità dei mutamenti geopolitici avvenuti negli ultimi anni, specie nel contesto regionale asiatico: concludendo il suo mandato di viceministro degli Esteri, lo scorso 22 giugno, il funzionario ha dichiarato che "Quel che cinque anni fa era scontato, oggi non lo è più". La rivalità tra le due maggiori potenze globali ha posto anche il Giappone, storico alleato degli Stati Uniti, in una posizione di crescente conflittualità con la Cina. Nella veste di consigliere per la Sicurezza nazionale, Akiba dovrà tentare di ritagliare per Tokyo una posizione di equilibrio tra Stati Uniti e Cina, cercando al contempo una svolta nelle relazioni con le due Coree. (Git)