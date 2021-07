Malesia: l'Umno annuncia l'uscita dalla maggioranza di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione nazionale dei Malay uniti (Umno), principale partito politico della coalizione che sostiene il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato oggi, 8 giugno, l'intenzione di revocare la propria fiducia al governo in carica e di chiedere le dimissioni del primo ministro. L'Umno, prima formazione politica conservatrice della Malesia, controlla ad oggi 36 dei 222 seggi della Camera bassa del Parlamento, e la sua uscita dalla maggioranza costituirebbe l'anticamera di una crisi di governo. Era stata proprio l'Umno a consentire la nascita dell'esecutivo attualmente in carica a febbraio 2020, sostenendo la candidatura a premier di Muhyiddin in risposta alla crisi di governo innescata dall'ex primo ministro Mahathir Mohamad. Dallo scorso anno, però, i rapporti tra il premier in carica e il principale partito della coalizione di governo sono progressivamente peggiorati. Lo scorso marzo l'Umno ha annunciato che non si alleerà al partito del premier, il Partito indigeno unito della Malesia (Ppbm), in occasione delle prossime elezioni generali. (segue) (Fim)