- VARI- I lavoratori di Chef Express Roma Termini protestano contro il restyling voluto da Grandi Stazioni e che rischia di far perdere il posto a 130 lavoratori. Sit-in di protesta alla stazione Termini (ingresso via Giolitti) – Ore 9- Agricoltori provenienti da tutto il Lazio manifesteranno davanti alla sede della Regione Lazio per i danni provocati dai cinghiali. Presso via Cristoforo Colombo, 212 contro – Ore 9- In Battello sul Tevere si svolgerà la conferenza stampa "C'è tanto spazio per costruire Futuro con Parchi e Ambiente" con cui si presenta la proposta di riforma della legge 29/07 sui Parchi Regionali e della Legge di Istituzione del Parco del Tevere. Appuntamento all'imbarco di Ponte Sant'Angelo, Roma - Ore 10:30- Giornata conclusiva del percorso di acquisizione di competenze del progetto regionale Fari 2, finanziato da fondi europei Fami (Fondo asili migrazione integrazione). Il progetto Fari 2 vede capofila la Asl Roma 1, partner altre 6 Asl regionali (Asl Roma 2, Asl Roma 4, Asl Roma 6, Asl Latina, Asl Frosinone, Asl Rieti) e diverse organizzazioni della società civile quali il Centro Astalli, Cespi, Programma integra, Cittadinanzattiva. Presso il parco di Santa Maria della Pietà a Roma - Ore 13 (segue) (Rer)