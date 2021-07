Infrastrutture: Usa, Amtrak annuncia partnership con Siemens per 83 nuovi treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore ferroviario statunitense Amtrak ha annunciato una nuova partnership con la società di infrastrutture tedesca Siemens Mobility per sviluppare e implementare una nuovissima flotta di 83 treni da far circolare negli Stati Uniti nordorientali. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che Amtrak è una compagnia ferroviaria nazionale con sede presso la Union Station di Washington Dc. La nuova flotta mira a promuovere gli obiettivi di espansione dell'azienda per collegare 25 Stati con ferrovie nuove o aggiornate nei prossimi 15 anni. Questo lotto aiuterà a collegare Maine, Massachusetts, New York, Carolina del Nord, Oregon, Vermont, Virginia e Washington. "Questi nuovi treni rimodelleranno il futuro dei viaggi ferroviari sostituendo la nostra flotta vecchia di 40-50 anni con attrezzature all'avanguardia di fabbricazione americana", ha affermato il Ceo di Amtrak, Bill Flynn. "Questo investimento è essenziale per preservare e far crescere i nostri servizi regionali del nord-est e consentirà ai nostri clienti di viaggiare comodamente e in sicurezza, riducendo profondamente i fattori inquinanti".(Nys)