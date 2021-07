Wikileaks: “Wsj”, niente carcere di massima sicurezza per Assange se estradato negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto di fronte alla richiesta statunitense è stato motivato sulla base del fatto che probabilmente Assange si sarebbe suicidato qualora incarcerato in una prigione federale di massima sicurezza e sottoposto a misure aggiuntive, come l'isolamento. Il fondatore di Wikileaks rimane ad oggi in custodia. Washington ha presentato ricorso contro la decisione ma non è ancora chiaro se la domanda verrà accolta. Assange rischia una condanna a 175 anni, di fatto un ergastolo: la magistratura statunitense lo accusa di aver rubato e pubblicato materiale segreto dalle operazioni militari statunitensi in Iraq e Afghanistan in collaborazione con l'informatore Chelsea Manning. Secondo le autorità Usa, Assange ha messo a rischio la vita di vari informatori statunitensi. I suoi sostenitori, tuttavia, lo indicano come un giornalista investigativo che ha portato alla luce i crimini di guerra. Per anni, Assange ha eluso l'arresto rifugiandosi nella sede dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, inizialmente dopo essere stato accusato di stupro in Svezia, una vicenda successivamente archiviata. (Nys)