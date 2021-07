Italia-Spagna: Della Vedova incontra segretario di Stato Muniz Villa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, ha incontrato oggi a Palazzo Montorio - residenza dell'Ambasciatore di Spagna - il Segretario di Stato per la Spagna Globale, Manuel Muñiz Villa. Lo riferisce la Farnesina. Durante il colloquio, che ha fatto stato dell’eccellente andamento delle relazioni bilaterali e del successo del recente Foro di Dialogo di Barcellona, si è discusso di possibili ambiti di cooperazione e del ruolo dalla diplomazia tecnologica e scientifica nel posizionamento strategico dei due Paesi e della UE nel contesto della competizione globale. “L’impatto delle nuove tecnologie e dell’utilizzo dei big data nelle relazioni tra Stati sarà significativo e non deve trovarci impreparati. Su questi temi dobbiamo rafforzare la cooperazione a livello bilaterale ed europeo, per essere in grado di competere con gli altri grandi attori a livello globale” ha dichiarato Della Vedova. “Il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto sarà infatti una delle priorità individuate dal Governo e dal Parlamento italiano per il semestre di presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che avrà inizio a novembre di quest’anno”. Su questi temi, secondo il sottosegretario, sarà altresì necessario compiere ulteriori passi nell’integrazione europea, approfittando dell’occasione data dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa. Con il suo interlocutore spagnolo, Della Vedova ha infine convenuto sull’opportunità di lavorare a una “Europa della salute” che si faccia trovare preparata a sfide future, traendo lezione dagli insegnamenti della pandemia da COVID-19. Rafforzare le istituzioni europee del settore della salute, in primo luogo l’EMA e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è fondamentale per Italia e Spagna, anche alla luce delle loro importanti industrie turistiche, al fine di recuperare rapidamente condizioni mobilità internazionale sicura. (Com)