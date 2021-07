© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea delle delegati e dei delegati di Cgil Roma. L'iniziativa, che sarà introdotta dal segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola, sarà conclusa dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Presso i Giardini di Piazza Vittorio – Ore 16.30- Quarto appuntamento online del "Cantiere Roma", l'iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l'obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini. Al termine degli appuntamenti in programma le Acli di Roma presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco. Iniziativa Web – Ore 17- Appuntamento alla Casa internazionale delle Donne, a Roma, per celebrare un anno esatto dalla costituzione dell’Assemblea della Magnolia. Durante l’appuntamento si discuterà del calendario di iniziative. Presso via della Lungara 19, Roma - Ore 18 (Rer)