Usa: Covid, variante Delta è ora il ceppo dominante nel Paese

- La variante delta è ora il ceppo dominante di Covid-19 negli Stati Uniti. Lo rilevano i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La variante Delta, individuata per la prima volta in India, risulta più trasmissibile rispetto ad altre versioni del virus e si sta rapidamente diffondendo in più paesi del mondo. Tutti i vaccini contro il coronavirus utilizzati negli Stati Uniti proteggono dalla variante Delta, che ha superato la tipologia Alpha e rappresenta il 51,7 per cento dei nuovi casi di Covid negli Stati Uniti registrati nelle due settimane terminate il 3 luglio. La variante, nota anche come B.1.617.2, rappresenta ora circa l'80 per cento dei nuovi casi di coronavirus nello stato del Missouri. Stando ai dati dei Cdc, circa il 67 per cento degli adulti statunitensi ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid, il 58 per cento è completamente immunizzato.(Nys)