M5s: Di Maio, con Appendino ancora molte cose da fare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Lo ha reso noto il capo della diplomazia italiana in un messaggio su Facebook. “Con Chiara Appendino abbiamo fatto tanta strada fianco a fianco. Oggi mi ha fatto piacere accoglierla al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per un momento di confronto molto utile. Il lavoro di chi amministra i nostri Comuni è fondamentale, non smetterò mai di apprezzare la sua determinazione e gli importanti risultati che ha ottenuto a Torino. Avanti, abbiamo ancora molte cose da fare insieme”, si legge nel post.(Res)