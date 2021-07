Milano: in procura a Lodi uomo che era con le ragazze morte a S. Giuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al rinvenimento dei cadaveri delle due donne nelle campagne di San Giuliano Milanese, i Carabinieri hanno identificato due connazionali delle giovani, di 21 e 35 anni, che si trovavano in compagnia delle due amiche al momento dei fatti. In serata, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il più anziano dei due, che è stato condotto presso la Procura di Lodi per essere sentito in merito ai fatti dal P.M., dott.ssa Aragno. Si spera possa far luce su quanto accaduto venerdì scorso (Com)