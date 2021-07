Usa: Casa Bianca, amministrazione valuta “diverse opzioni” in risposta ad attacchi cibernetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando "una serie di opzioni" per rispondere agli attacchi cibernetici che negli ultimi mesi hanno colpito aziende e infrastrutture del paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, senza fornire ulteriori dettagli. "Dal punto di vista delle valutazioni operative ovviamente non e' nel nostro interesse anticipare nulla”, ha spiegato Psaki, precisando però che il presidente “ha una serie di opzioni se decidesse di agire”. La Casa Bianca ha ospitato nelle scorse ore una riunione cui ha preso parte Biden e la vicepresidente Kamala Harris. Le due massime cariche dello Stato hanno discusso con rappresentanti del dipartimento della Sicurezza nazionale e dell’intelligence delle strategie da intraprendere per rispondere a nuove eventuali minacce cibernetiche.(Nys)