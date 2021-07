Brasile: vendite veicoli calano 3,3 per cento a giugno rispetto a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli in Brasile hanno registrato un calo del 3,3 per cento a giugno rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono stati infatti immatricolati 182.500 veicoli, rispetto ai 188.700 immatricolati a maggio. Le immatricolazioni sono state invece superiori del 37,4 per cento rispetto a giugno dello scorso anno. Complessivamente nel primo semestre la Anfavea riferisce di un aumento delle vendite del 32,8 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 1.074.200 veicoli immatricolati. (segue) (Brb)