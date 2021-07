Usa-Arabia Saudita: sottosegretaria di Stato Nurland incontra viceministro Difesa Bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari politici Victoria Nuland, accompagnata dal Consigliere Derek Chollet, ha incontrato a Washington il viceministro della Difesa dell'Arabia Saudita, Khalid bin Salman al Saud. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che l'incontro si è incentrato su discussioni sulla sicurezza regionale, sul sostegno Usa all'Arabia Saudita nella sua difesa dagli attacchi transfrontalieri e sul tema dei diritti umani. Il segretario di Stato, Antony Blinken, si è unito al gruppo per una parte dell'incontro, con l'obiettivo di discutere gli sforzi necessari a raggiungere un cessate il fuoco globale e nazionale e la transizione verso un processo politico in Yemen. Discussa anche la necessità di riforme economiche e aiuti umanitari per il popolo libanese e altre questioni bilaterali chiave , compresi i diritti umani. (Nys)