Haiti: Ecuador condanna omicidio Moise, "atto disumano, codardo e barbaro"

- Il governo dell'Ecuador ha espresso una severa condanna per l’assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, avvenuto nella notte di mercoledì ad opera di un gruppo armato e ha manifestato la sua preoccupazione per la stabilità dell'ordine democratico. In una pubblicazione sul proprio profilo Twitter il presidente ecuadoriano, Guillermo Lasso, ha definito l'atto "disumano, codardo e barbaro". "Condanniamo il vile assassinio del presidente di Haiti Jovenel Moise. Un atto disumano, codardo e barbaro. Le nostre più sincere condoglianza ai suoi cari e a tutto il popolo haitiano. L'Ecuador è accanto ad Haiti in questi momenti difficili". Il presidente Moise aveva visitato l'Ecuador e incontrato Lasso il 23 maggio scorso, un giorno prima dell'insediamento del nuovo capo di Stato ecuadoriano. Al termine dell'incontro i due riferivano di un "produttivo incontro bilaterale, che rafforzerà le relazioni tra i nostri paesi per raggiungere il benessere". (segue) (Abu)