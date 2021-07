Wikileaks: “Wsj”, niente carcere di massima sicurezza per Assange se estradato negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha assicurato alle autorità del Regno Unito che Julian Assange, fondatore di Wikileaks, non sarà detenuto in condizioni di massima sicurezza qualora estradato negli Usa. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza della vicenda. Si tratterebbe di una concessione volta a risolvere la battaglia in corso ormai da anni tra Washington e Londra per processare il fondatore di Wikileaks con l'accusa di spionaggio. Gli Stati Uniti hanno anche assicurato alle autorità britanniche che Assange, se condannato, sarebbe autorizzato a scontare qualsiasi pena detentiva in Australia, sua terra natale. Un tribunale del Regno Unito ha formalmente autorizzato un appello del governo degli Stati Uniti contro la sentenza di gennaio che ha bloccato l'estradizione di Assange, ma nessuna data per l'udienza è stata ancora fissata. (segue) (Nys)