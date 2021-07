Brasile: scandalo vaccini, ex dirigente ministero Salute arrestato in diretta Tv in Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Aziz di far scattare l'arresto è arrivata alla fine di una lunghissima testimonianza iniziata sin dal mattino, in cui Dias ha provato a difendersi dalle accuse di aver chiesto una tangente per portare il governo a concludere l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Lo scandalo era venuto fuori dopo che il quotidiano "Folha de Sao Paulo" aveva pubblicato un'intervista nella quale Luiz Paulo Dominguetti, poliziotto che agiva come faccendiere della Davati Medical Supply in Brasile, sosteneva che Dias, avrebbe acconsentito alla vendita della partita di vaccini al ministero attraverso la società intermediaria, dietro pagamento di una bustarella. Dominghetti aveva poi confermato le accuse nel corso della sua testimonianza presso la Cpi. Dal canto suo Dias ha provato a difendersi offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e affermando, in particolare, che l'incontro con Dominghetti in un ristorante di Brasilia era stato casuale e fortuito. Tuttavia la versione di Dias è stata più volte contraddetta dai fatti. In particolare alcuni messaggi audio scambiati tra i protagonisti della vicenda, acquisiti agli atti della Cpi e pubblicati da "Cnn Brasil" hanno provato una lunga serie di contatti. Per questo motivo Dias è stato arrestato. (segue) (Brb)