Tennis: Renzi, Berrettini a Wimbledon sta scrivendo pagina storia per i nostri colori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semifinali. Berrettini a Wimbledon sta scrivendo una pagina di storia per i nostri colori. Forza Matteo!". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito alla vittoria in quattro set sui prati verdi di Wimbledon di Matteo Berrettini sul canadese Auger-Aliassime. Il 25enne tennista romano, numero 9 del mondo, si è qualificato per le semifinali diventando in tal modo il secondo italiano, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, a raggiungere il prestigioso traguardo nel torneo londinese. (Rin)