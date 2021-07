Emirati: incendio a bordo di una nave portacontainer nel porto di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato a bordo di una nave portacontainer ancorata nel porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il quotidiano emiratino “Gulf News”. Il rogo sarebbe cominciato proprio in uno dei container trasportati dall’imbarcazione, situata nel porto di Jebel Ali. Una squadra della Protezione civile di Dubai è già riuscita a domare l’incendio. Non sono stati segnalati decessi. Residenti in diverse zone della città emiratina hanno riferito di aver sentito il rumore di un'esplosione proveniente dal porto.(Res)