Haiti: Ecuador condanna omicidio Moise, "atto disumano, codardo e barbaro" (2)

- Anche due ex presidenti dell'Ecuador hanno commentato l'omicidio di Moise. Lenín Moreno ha condannato "il barbaro assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise" definendolo "un atto criminale che deve essere condannato e ripudiato dalla comunità internazionale. Le mie condoglianze alla sua famiglia e al caro popolo haitiano", ha scritto Moreno su Twitter. L'ex capo dello stato Rafael Correa ha definito l'atto una "atrocità" affermando "Credevo ingenuamente che queste cose non fossero più possibili nella nostra America. Il mio abbraccio ai figli e alla famiglia di Jovenal Moise e sua moglie Martine. Possano riposare in pace, e possa il loro martirio portare la pace ad Haiti", ha scritto su Twitter. (Abu)