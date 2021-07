Brasile: scandalo vaccini, ex dirigente ministero Salute arrestato in diretta Tv in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore del dipartimento di Logistica del ministero della Salute del Brasile, Roberto Ferreira Dias, è stato arrestato in flagranza del reato di spergiuro nel corso della sua testimonianza davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. A disporre l'arresto avvenuto in diretta televisiva, come da prerogativa costituzionale, è stato il presidente della Cpi, senatore Omar Aziz. "Non accetto che la Cpi diventi una pagliacciata. Abbiamo 527 mila morti e c'è gente che gioca a negoziare la vendita di vaccini. Perché Dias non ha mostrato lo stesso impegno anche nell'acquisto del vaccino Pfizer, cosa che era di sua competenza in quel momento?", ha affermato Aziz nel corso dei lavori della commissione. "Dias è in arresto per aver mentito, per spergiuro. Sarà detenuto per il Brasile, noi siamo qui per il Brasile, per quelli che sono morti e per quelli che hanno ancora addosso le conseguenze fisiche del Covid-19. Non siamo qui per scherzare o per sentire storielle di funzionari che chiedono tangenti. Quello che sta succedendo, non succederà mai. E tutti i testimoni che verranno e che si comporteranno così, saranno trattati allo stesso modo", ha detto Aziz, disponendo la chiusura dei lavori della commissione. Dias è stato successivamente accompagnato presso il commissariato della polizia legislativa del Senato in stato di arresto. (segue) (Brb)