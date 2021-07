Agricoltura: Lega, su fauna selvatica incoerenza Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, con il capogruppo in commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, affermano: "Oggi votano contro, ma domani manifestano: ecco tutta l'incoerenza Pd-Cinque stelle sull'eccessiva presenza della fauna selvatica, che costa agli agricoltori milioni di euro di danni. Parliamo del voto odierno - si legge in una nota - per calendarizzare la risoluzione riguardo le problematiche dovute all'eccessiva presenza della fauna selvatica, ampiamente condivisa in commissione ma che l'asse giallorosso ha deciso di non voler portare in Aula. Per la Lega era importante dare un segnale forte e bipartisan sul tema, ma è evidente che c'è chi non la pensa come noi e non ritiene importante questo argomento, come invece è per noi e per migliaia di produttori del settore agroalimentare. Un'occasione persa da Pd e Cinque stelle - concludono Romeo e Bergesio -, di cui gli agricoltori italiani si ricorderanno". (Com)