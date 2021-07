Roma 2021: Gualtieri, con ex M5s oggi alla luce del sole, ma non è primo incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci stiamo incontrando qui alla luce del sole ma non è la prima volta che ci parliamo. Un confronto che non è basato su posti ma su temi di merito e contenuto. Non c’è stato mai in questo confronto, avvenuto prima di quello di oggi, un ragionamento di richieste né da parte mia né da parte loro’’. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco Roberto Gualtieri durante un dibattito, organizzato dal gruppo universitario L’Associata, insieme agli ex consiglieri M5s Donatella Iorio, Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Marco Terranova e all’ex vicesindaco Luca Bergamo. (Rer)