Rifiuti: assessore Roma, Valeriani imbarazzante su discarica, Mite boccia piano regionale

- Il Ministero della transizione ecologica boccia il piano regionale sui rifiuti. "Leggo, non senza imbarazzo, le dichiarazioni dell'assessore regionale Valeriani che, commentando quanto detto dal ministro Cingolani, confonde il ruolo di Roma Capitale con quello di Città metropolitana". Lo dichiara in una nota l'assessore ai Rifiuti di Roma Katia Ziantoni. "Valeriani evidentemente non sa o finge di non sapere che a occuparsi dell'individuazione dei siti idonei è la Città Metropolitana che sta aggiornando, in questi giorni, le cartografie delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento (discariche) - aggiunge l'assessore Ziantoni -. D'altra parte finge di non sapere che tutte le Capitali europee hanno percentuali di raccolta differenziata ben al di sotto del 47 per cento raggiunto da Roma e che, in ogni caso, la raccolta differenziata aumenta quando una Regione riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti senza le cicliche crisi che il Lazio attraversa, ormai, da anni. Quando si parla di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti, si fa chiaramente riferimento a questo e alla necessità di rivedere lo strumento di pianificazione, come ha chiesto lo stesso ministro Cingolani", conclude Ziantoni. (Com)