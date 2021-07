Imprese: Francia, bocciata richiesta di risarcimento di alcuni investitori a Vivendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale del Commercio di Parigi ha bocciato la richiesta di presentata da un gruppo di circa 90 investitori, che richiedeva a Vivendi un risarcimento da un miliardo di euro per la pubblicazione di false informazioni all'inizio degli ani duemila. Lo riferiscono i media francesi, citando un avvocato di Vivendi. Secondo gli investitori i dirigenti non rivelarono la totalità del debito che aveva in quel momento il gruppo francese, soprattutto a causa di un accordo con Canal+ e Seagram.(Frp)