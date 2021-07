Usa-Giordania: Casa Bianca, re Abdullah II a Washington il 19 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania Abdullah II sarà in visita a Washington il 19 luglio prossimo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che "il presidente e la first lady (Jill Biden) sono ansiosi da dare il benvenuto a re Abdullah II di Giordania, a sua maestà la regina Rania e a sua altezza il principe Hussein”. La Casa Bianca evidenzia l’importanza della "partnership strategica" tra Washington e Amman, considerati "alleati chiave" sul fronte della sicurezza in Medio Oriente. Le parti coglieranno l’occasione per “discutere le molte sfide in Medio Oriente" e del “ruolo della Giordania per la pace nella regione e la promozione di scambi economici vitali per un futuro in Giordania". (Nys)