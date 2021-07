Roma 2021: Matone, Per la corsa al Campidoglio il vero avversario del centrodestra è l'astensionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avversario che temo di più? Senza dubbio è l'astensionismo" lo ha dichiarato in una nota Simonetta Matone, candidato Prosindaco del centrodestra al Campidoglio, nel corso del tour romano di Salvini nei quartieri di Boccea e Colli portuensi. "L'occasione della visita ai gazebo per i referendum sulla giustizia, serve per far capire ai cittadini che i partiti (e lo dimostrano i tanti importanti esponenti della Lega presenti oggi) non dimenticano i veri problemi della citta come l'emergenza rifiuti, il caos dei trasporti, la crisi occupazionale delle partecipate come Atac, Multiservice e Farmacap". Il magistrato ha poi ricordato come si stia accostando all'impegno elettorale ascoltando tutte le categorie. "Non sono mai arrivata impreparata ad un processo. Ho sempre letto le carte prima di ogni decisione. E' un metodo che userò anche in questa mia seconda vita politica per il rispetto che devo agli abitanti della mia città". (Com)