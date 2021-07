Haiti: dipartimento di Stato Usa chiede di tenere elezioni come previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto alle autorità di Haiti di celebrare le elezioni quest'anno come previsto nonostante l'assassinio del presidente haitiano, Jovenel Moise, avvenuto nella notte di mercoledì ad opera di un gruppo armato. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. l presidente è stato assassinato nella propria abitazione privata verso l’1 del mattino nella notte tra martedì e mercoledì da un gruppo di individui non identificati, di cui alcuni parlavano spagnolo. L'aggressione ha coinvolto anche la moglie, ferita e trasportata in ospedale, mentre uno dei figli presenti sarebbe uscito illeso. (segue) (Nys)