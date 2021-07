Haiti: dipartimento di Stato Usa chiede di tenere elezioni come previsto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un Consiglio dei ministri straordinario, il primo ministro, Claude Joseph, ha decretato lo stato d'assedio nel Paese. "Chiediamo alla popolazione di mantenere la calma. Faccio appello all'intelligenza del popolo haitiano in questi momenti così difficili", ha detto Joseph in un discorso trasmesso alla nazione. Nella legislazione haitiana, lo stato d'assedio permette per un periodo iniziale di 15 giorni alle Forze armate di essere massimo garante della sicurezza, aumentano la giurisdizione dei tribunali militari e controlli straordinari sui mezzi di comunicazione. Una decisione, ha detto Joseph ha potuto prendere "nello stretto rispetto dell'articolo 149 della Costituzione": la norma prevede che in caso di vacanza del presidente, "per dimissioni, destituzione o in caso di incapacità fisica o mentale permanente, debitamente accertata", il potere esecutivo spetta al consiglio dei ministri, sotto la guida del primo ministro. (segue) (Nys)