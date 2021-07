Brasile: vendite veicoli calano 3,3 per cento a giugno rispetto a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno sono uscite dalle linee di produzione brasiliane 166.900 unità, pari al 13,4 per cento in meno rispetto al mese precedente quando la produzione è stata di 192.800 unità. Rispetto a giugno 2020, quando furono prodotti 98.400 mila veicoli, si è registrato un aumento del 69,6 per cento. Nel primo semestre del 2021 la produzione è stata di 1.148.500 veicoli, il 57,5 per cento, in più rispetto al primo semestre dello scorso anno, quando furono prodotti 729.300 veicoli. Secondo il presidente dell'Anfavea Luiz Carlos Moraes, il calo della produzione è dovuto alla scarsa offerta di semiconduttori nell'industria, un problema che affligge le industrie di tutto il mondo. "Credo che la mancanza di semiconduttori possa aver impedito la produzione di 100.000-120.000 nuovi veicoli nella prima metà dell'anno", ha affermato Moraes. (Brb)