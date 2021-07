Usa: Indiana, agente di polizia ucciso in sparatoria fuori da ufficio federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente di polizia di Terre Haute, nell'Indiana, è rimasto ucciso a seguito di una sparatoria all'esterno di un edificio federale. Lo riferisce l'emittentee locale "Wthi-tv", secondo cui lo scontro a fuoco è avvenuto attorno alle 14.00 (ora locale) presso la sede locale del Federal Bureau of Investigation (Fbi). La polizia non ha inizialmente rilasciato informazioni sull'identità dell'agente nè del suo aggressore, salvo poi far sapere su Twitter che la vittima è il sergente Ryan Adamson.(Nys)