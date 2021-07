Brasile: Banca nazionale sviluppo stanzia 5,1 miliardi in prestiti a produttori rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha aperto una linea di credito da 5,1 miliardi di real (838 milioni di euro) per prestiti a tasso agevolato in favore di piccoli produttori. Il Programma nazionale per il rafforzamento dell'agricoltura familiare (Pronaf) è finanziato con fondi federali del Piano Safra 2021/2022. Secondo il presidente della banca, Gustavo Montezano, questa è la prima volta che l'istituto stanzia per il Pronaf un quarto dei fondi complessivi del piano Safra. Rispetto allo scorso anno i fondi per il Pronaf sono aumentati del 58 per cento. I prestiti saranno concessi a un tasso compreso tra lo 0,5 e il 4,5 per cento. (Brb)