Roma 2021: Gualtieri, ex M5s in liste? No a campagna acquisti ma confronto sul merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho una massima apertura verso tutti quelli che vogliono dare una mano per il rilancio di Roma. Non stiamo facendo campagna acquisti ma un confronto con delle persone che si sono impegnate in 5 anni. Penso sia fruttuoso ascoltare, poi quelle che saranno le conseguenze politiche bisogna chiederlo a loro. Noi siamo aperti ma il punto di partenza non può essere che quello del merito e dei contenuti’’. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco Roberto Gualtieri durante un dibattito, organizzato dal gruppo universitario L’Associata, insieme agli ex consiglieri M5s Donatella Iorio, Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Marco Terranova e all’ex vicesindaco Luca Bergamo.(Rer)