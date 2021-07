Kosovo: governo nomina Andin Hoti come presidente comitato sulle persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha nominato Andin Hoti come presidente del comitato governativo sulle persone scomparse. "La questione delle persone scomparse è una delle questioni prioritarie per il governo del Kosovo e la nomina di oggi dimostra che l'argomento va oltre la politica", si legge in una nota del governo di Pristina. "Il dolore e l'ansia di cui le famiglie hanno fatto esperienza per 23 anni sta crescendo e per questo è nostro obbligo come governo fare quanto possibile per alleviare questa situazione impegnandoci di più per fare luce sul destino dei loro cari", afferma l'esecutivo kosovaro in una nota, nella quale viene sottolineata l'importanza di essere uniti di fronte alla Serbia nelle richieste di "fare i conti con il passato". Andin Hoti è il figlio di Ukshin Hoti, arrestato dalle Forze serbe come prigioniero politico e scomparso dal 1999. (Alt)