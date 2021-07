Haiti: Uruguay condanna omicidio Moise, "preoccupazione su continuità ordine democratico" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio per arginare parte dello stallo politico Moise aveva da poco nominato Ariel Henry come nuovo primo ministro, togliendo l'interim al ministro degli Esteri, Claude Joseph. "Dovrà formare un governo aperto che includa le forze vitali del Paese, risolvere il flagrante problema dell'insicurezza e sostenere il Consiglio elettorale per lo svolgimento delle elezioni generali e del referendum", spiegava Moise annunciando lo sblocco del calendario fissato da tempo per uscire dalla crisi. A giugno il Consiglio elettorale provvisorio di Haiti ha stabilito che il referendum costituzionale, le elezioni presidenziali e legislative si terranno il prossimo 26 settembre. Alla crisi politica si aggiunge un aumento della povertà e dell'insicurezza. Secondo stime delle Nazioni Unite circa 4,4 milioni di persone o il 40 per cento della popolazione haitiana avranno bisogno di assistenza umanitaria nel 2021. (Abu)