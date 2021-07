Paraguay: governo ringrazia Usa per dono di un milione di dosi Pfizer, arrivo previsto per venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno nella lotta contro la pandemia Covid 19 attraverso la donazione di un milione di dosi del vaccino Pfizer. "Ringraziamo il sostegno del governo di Washington", ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente Mario Abdo Benitez in risposta al messaggio dell'ambasciatore Usa, Joe Salazar, dove si conferma l'arrivo della donazione nel paese sudamericano per venerdì 9 luglio. "Oggi la Casa Bianca ha annunciato che il milione di dosi di vaccini Pfizer promessi al Paraguay arriveranno venerdì 9 luglio. Si tratta di un gran giorno per il popolo del Paraguay nella lotta contro la Covid-19", ha scritto da parte sua Salazar. (segue) (Abu)