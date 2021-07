Roma 2021: Bergamo incontra Gualtieri con ex M5s, non ho paura di confrontarmi con nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è contraddizione tra la mia critica severa a Raggi con il fatto che mi confronto con persone che hanno lavorato dall’altra parte. Non ho paura di confrontarmi con nessuno. Mi interessa capire con quali problemi mi dovrò confrontare quando arriverò in Campidoglio, cosa troverò nei cassetti e quanti pezzi di lavoro sono stati fatti’’. Lo ha detto l'ex vicesindaco di Roma della giunta Raggi Luca Bergamo durante un dibattito, organizzato dal gruppo universitario L’Associata, insieme agli ex consiglieri M5s Donatella Iorio, Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Marco Terranova che hanno incontrato il candidato del centrosinistra a sindaco Roberto Gualtieri. "La sua - ha detto l’ex vicesindaco di Raggi - è l’unica proposta politica che oggi si presenta alla città cercando di rappresentare e fare la sintesi di tante idee ed esperienze diverse, un fatto che per me è una precondizione a qualsiasi cosa”. (Rer)