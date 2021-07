Mozambico: operazione della cooperazione italiana a sostegno della popolazione di Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ partito oggi dalla base di pronto intervento umanitario di Brindisi un volo umanitario diretto a Pemba, in Mozambico, per contribuire a dare risposta alla grave situazione umanitaria nella provincia di Cabo Delgado, oggetto dal 2017 di attacchi terroristici che provocano ogni giorno un numero crescente di vittime e sfollati. Lo rende noto la Farnesina. Si tratta del terzo e ultimo trasporto organizzato dalla Cooperazione Italiana e dalla Commissione europea nel quadro del “Ponte aereo umanitario” Ue. L’operazione era stata annunciata dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione dell’evento ministeriale svoltosi a Brindisi il 30 giugno scorso, sotto gli auspici della Presidenza italiana del G20, sul ruolo della logistica nella preparazione e nella risposta alle crisi umanitarie e sanitarie. L’iniziativa ha permesso di inviare un carico complessivo di oltre 20 tonnellate a beneficio della popolazione mozambicana, con materiali per il contrasto al Covid-19, beni di prima emergenza e generi alimentari.(Com)