Lavoro: Orlando, su riforma ammortizzatori siamo alla stretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma degli ammortizzatori sociali "siamo alla stretta". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine delle celebrazioni dei 'Martiri del 7 Luglio' a Reggio Emilia in merito al tema delle politiche del lavoro. "Stiamo lavorando coi sindacati, con le parti datoriali e stiamo interloquendo con tutti i ministeri interessati a partire dal Mef. Credo si sia davvero a buon punto", ha aggiunto il ministro che dopo aver incontrato ieri i leader di Cgil, Cisl e Uil, stamattina ha partecipato a un vertice col ministro dell'economia Franco per fare il punto sulla riforma. "Non è l'unica risposta allo sblocco dei licenziamenti - ha concluso Orlando - perché bisogna rispondere con politiche industriali, politiche attive e di contrasto alle diseguaglianze. Ma intanto la riforma è uno strumento di copertura a prescindere dalla dimensione dell'azienda per la quale si lavora, ma anche dalla posizione che sia precaria, stagionale e discontinua. Per parlare a quei settori che hanno pagato il prezzo più alto durante la pandemia". (Rin)