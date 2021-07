© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione della XV edizione di MiTo Settembre Musica.Streaming sul sito www.mitosettembremusica.it (ore 12:30)Si riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede domande a risposta immediata, controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva del documento di Piano Aria e Clima e relativi allegati.Streaming sul sito del Comune di Milano (ore 15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si collega all'evento on-line "Digital Restart - Il percorso formativo per sviluppare nuove competenze digitali".Piattaforma Evenbrite (ore 17:30)REGIONEL'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, effettuano un sopralluogo a Curno (Bg) al cantiere della strada "Treviolo-Paladina", insieme all'impresa Vitali spa, per fare il punto della situazione dei lavori.ritrovo presso via Dalmine, 13 curno/Bg (ore 9:30)L'assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, prosegue il suo tour tra le realtà del sociale facendo tappe nelle province di Pavia e Lodi.Incontro con Anmic Pavia presso Sala San Martino di Tours, corso Giuseppe Garibaldi, 69 - Pavia (ore 9:30)Visita Fondazione Danelli onlus, largo Angela e Stefano Danelli, 1 - Lodi (ore 12)Visita Azienda di Servizi alla Persona Basso Lodigiano, viale Gandolfi, 33 - Codogno/Lo (ore 15:30)Visita Cooperativa Amicizia, via Felice Cavallotti, 6 - Codogno/Lo (ore 17)L'assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, partecipa al webinair "Il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali dei territori montani", organizzato da Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità enti montani).Piattaforma Zoom (ore 17) (segue) (Rem)