Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEManifestazione degli agricoltori "Basta cinghiali" con il presidente della Coldiretti Lombardia Paolo Voltini e rappresentanti delle istituzioni e della politica a livello regionale, provinciale e comunale.Piazza Città di Lombardia (ore 9)Appuntamento "Milano Cortina 2027 Strategies and guidelines for post event sustainable living". In apertura i saluti istituzionali di Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; a seguire gli interventi di Isabella Inti, Alberta Cazzani e Stamatina Kousidi, professori del Politecnico di Milano. Al dibattito pubblico intervengono, tra gli altri, Luigi Alverà, vicesindaco Comune di Cortina D'Ampezzo e Remo Galli, vicesindaco Comune di Livigno.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (dalle 10)Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati partecipa a un presidio di cittadini per chiedere siano garantiti i medici di base.Via D’Azeglio, Cusano Milanino/Mi (ore 10)Conferenza stampa di presentazione del rinnovato Museo del Design Italiano e del progetto espositivo speciale per il Salone del Mobile.Milano.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 10:30)Premiazione degli studenti più meritevoli del corso di Laurea Magistrale in Data Science con la rettrice dell'Università di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni e il presidente della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, Marco Tronchetti Provera.Università di Milano-Bicocca - Edificio U12 Auditorium "Martinotti", via Vizzola, 5 oppure diretta streaming (ore 11:30)Il segretario della Lega Matteo Salvini partecipa all’incontro “I referendum per la giustizia giusta” insieme al candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo.Centro Congressi Stelline, corso Magenta, 61 - Milano (ore 17:30)Il candidato sindaco dei Socialisti di Milano, Giorgio Goggi, presenta il suo nuovo libro "Le insidie dell'urbanistica milanese. E le preoccupanti conseguenze" edito da Biblion Edizioni. Partecipano, oltre all'autore, Elena Granata (Politecnico di Milano), Mario Abis (presidente Makno, Università Iulm) e Vito Redaelli (Politecnico di Milano). Introduce Roberto Biscardini, presidente associazione "Riaprire i Navigli".Teatro Litta - BoccascenaCafè, corso Magenta, 24 (ore 18)Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta è in Lombardia per presentare il suo libro "Anima e Cacciavite per ricostruire l'Italia".Binario, via F. Turati, 8 Monza (ore 18:30)Parco Gallo, Via Corfù, 10 Brescia (ore 21)Presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per una patrimoniale sulle grandi ricchezze e per ridurre le tasse ai ceti medi e popolari. con videomessaggi del prof. Domenico De Masi, di Moni Ovadia, di Sergio Cofferati, di Tomaso Montanari; il contributo dello scrittore Christian Raimo e gli interventi, tra gli altri, di Serena Vitucci dell'associazione Up, di Elena Lattuada, del parlamentare del Pd Matteo Orfini e del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.Piazza XXIX Maggio - Milano/Pagina Facebook Fratoianni (ore 19)MONZAIl presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il prefetto Patrizia Palmisani e la vice presidente Aned Monza, Sesto San Giovanni, consegnano ai sindaci che partecipano al progetto "Pietre di Inciampo", le 20 pietre che saranno posate nei Comuni della provincia di Monza e Brianza nel corso del prossimo anno.Sede della Provincia di Monza e Brianza, via Grigna Monza (ore 16) (Rem)