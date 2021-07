Enti locali: Gelmini incontra Comitato fondo Comuni confinanti, iniziative strategiche in linea con Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha incontrato questo pomeriggio a via della Stamperia una delegazione della segreteria tecnica del Comitato paritetico per la gestione dell’intesa per il fondo Comuni confinanti. E' quanto si legge in una nota. La legge di Stabilità 2014 prevedeva la sottoscrizione di un’intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Lombardia e Veneto, il ministero dell’Economia e delle finanze e il Dipartimento per gli Affari regionali della presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di questo fondo che interessa i Comuni appartenenti alle Province di Regioni a statuto ordinario confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con un successivo accordo è stato istituito un Comitato paritetico per gestire le risorse del Fondo. Alla riunione odierna - continua la nota - ha preso parte l’onorevole Dario Bond, presidente del Comitato paritetico e delegato del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. A nome della segreteria tecnica del Comitato sono intervenuti, tra gli altri, il coordinatore Sergio Bettotti, dirigente generale del dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport della Provincia autonoma di Trento, e Karim Battistin, delegato del capo del dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie. (segue) (Com)