Enti locali: Gelmini incontra Comitato fondo Comuni confinanti, iniziative strategiche in linea con Pnrr (2)

- Il confronto - prosegue la nota - ha avuto come oggetto le modalità di gestione dei progetti e delle relative risorse, le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi, e l’individuazione di iniziative strategiche che - coinvolgendo i Comuni di confine con le province di Trento e Bolzano - siano in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto Semplificazioni, approvato dal governo e in fase di conversione in Parlamento, darà tempi certi in merito alle procedure per realizzare gli interventi e i progetti già avviati e da mettere in cantiere. I Comuni avranno così la possibilità di programmare in modo puntuale le proprie azioni, di avere subito le relative risorse e di utilizzarle in modo tempestivo per la coesione territoriale, per lo sviluppo locale, per favorire la residenzialità, per facilitare gli spostamenti e aumentare la competitività delle imprese. (Com)