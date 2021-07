Sport: Vezzali, tema riapertura impianti è priorità ma serve massima cautela e prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, segnala: "Già dai giorni scorsi con il ministro della Salute Roberto Speranza abbiamo avviato una interlocuzione per giungere, in tempi ragionevolmente rapidi, per avere un quadro chiaro circa le riaperture degli impianti sportivi. È un tema che non riguarda solo il campionato di calcio di serie A, ma anche quello di serie B, di Lega Pro, dei dilettanti, oltre a quelli di tanti altri sport, quali ad esempio il basket, la pallavolo, il rugby, la pallanuoto, solo per citarne alcuni". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "La riflessione è dunque già avviata, perché siamo consapevoli - anche alla luce di diverse sollecitazioni giunte da presidenti federali e società - che poter prevedere tempi e modalità di riapertura al pubblico degli impianti, è fondamentale per poter programmare abbonamenti, ticketing e quindi anche un piano finanziario per affrontare la stagione, a maggiore ragione in questo periodo di grande difficoltà economica. E' per questo che il tema è già una delle priorità nell'agenda quotidiana degli uffici del dipartimento per lo Sport. Va anche ricordato però che, come sottolineato dal presidente Draghi - conclude Vezzali - la pandemia non è superata, l'emergenza non è conclusa e che i dati che arrivano dall'estero relativi alle nuove varianti, devono spingerci a proseguire lungo la strada della massima cautela e prudenza, a tutela della salute pubblica".(Com)