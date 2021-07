Algeria: la squadra di governo del primo ministro Benabderrahmane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo capo dell’esecutivo di Algeri, Aymen Benabderrahmane, nominato la scorsa settimana, ha annunciato ufficialmente oggi la lista dei ministri del nuovo governo. La guida della diplomazia è stata affidata a Ramtane Lamamra, che ha lavorato come rappresentante permanente dell'Algeria presso le Nazioni Unite tra il 1993 e il 1996. Diplomatico esperto, è stato coinvolto in diverse mediazioni per risolvere diversi conflitti nel continente africano, fino a quando è stato nominato ministro degli Affari esteri del governo algerino nel settembre del 2013. Dopo quasi quattro anni a capo della diplomazia del paese nordafricano, Lamamra è stato rimosso dall'incarico il 25 maggio 2017. Benabderrahmane guiderà anche il ministero delle Finanze composto da 33 ministri, di cui quattro donne. La guida del ministero dell’Energia rimane nelle mani di Mohamed Arkab. Confermati anche il ministro dell’Interno, degli enti locali e della pianificazione regionale, Kamal Beldjoud, il ministro della Salute, Abderrahmane Benbouzid, del Commercio, Kamel Rezig, e dell’edilizia abitativa, Mohamed Tarek Belairibi. Ammar Belhimer è il portavoce del governo e ministro della Comunicazione, il ministero delle Risorse idriche sarà guidato da Kamel Hasni, mentre Yasmine Hamadi è la nuova ministra del Turismo e dell’artigianato. Abderrahmane Lehfaya: Ministro del lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale. (segue) (Ala)