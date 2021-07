Colombia: Commissione Osa diritti umani, contro proteste con uso "eccessivo" della forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La risposta delle Forze di sicurezza della Colombia alle proteste sociali in atto da fine aprile - "in diverse occasioni" e in "diversi punti del Paese" - si è basata su un "uso eccessivo e sproporzionato della forza", arrivando in molti casi anche a un "uso letale". È quanto si legge nel rapporto che la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha presentato oggi, dopo quasi un mese di incontri e audizioni svolte nel Paese sudamericano. Un rapporto basato su 302 dichiarazioni individuali e collettive per un totale di oltre 500 persone coinvolte. Tra le 40 raccomandazioni trasmesse al governo, la missione della Cidh ha compreso anche un invito a separare la polizia dal ministero della Difesa, garanzia di un approccio civico e non militare nel garantire la sicurezza del Paese. La missione della Cidh, i cui lavori sono iniziati ufficialmente il 10 giugno, si è recata a Bogotà, Cali, Popayan, Buga e Tulua.