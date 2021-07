Colombia: Commissione Osa diritti umani, contro proteste con uso "eccessivo" della forza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cidh critica d'altro canto i "blocchi stradali" operati dai manifestanti come forma di protesta in diversi punti del paese. Iniziative che hanno creato "un profondo malessere presso alcuni rappresentanti dello Stato e corpi di polizia", ma anche nei confronti di segmenti della società civile, per i "seri danni a singoli e collettività": i blocchi hanno infatti in molti casi portato ad interrompere i canali di approvvigionamento di viveri e medicinali in centri urbani, arrivando a rappresentare una minaccia per la vita. La Cidh riporta in questo senso la morte di due bambini che non si è riuscito a portare in ospedale per il necessario ricovero. Il tutto, prosegue la Cidh, non dovrebbe consentire allo Stato di rinunciare al dovere di "tollerare un certo livello di disordine", prima di ricorrere all'uso dell'esercito, finendo per "contribuendo a una escalation della tensione sociale". I manifestanti non hanno il diritto di scegliere liberamente la modalità della loro protesta e non è quindi possibile "Imporre a priori restrizioni". (segue) (Mec)