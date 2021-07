Salute: presentato codice autoregolamentazione prodotti senza combustione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo considerare che la protezione dalle malattie correlate al tabacco può essere mitigata da sforzi intensi finalizzati a far smettere di fumare certamente, ma sempre più importante negli ultimi anni è l'affermazione della riduzione del rischio. Un terzo dei fumatori ha cercato di smettere di fumare, ma smettere di fumare non è semplice”. Lo ha detto la senatrice Maria Rizzotti, nell'ambito del tavolo di lavoro “Un futuro senza fumo. Buone pratiche per una corretta comunicazione”, organizzato da Formiche e Philip Morris Italia, alla presentazione del “Codice di autoregolamentazione per la comunicazione e vendita dei prodotti senza combustione”, elaborato da Eurispes e da soggetti associativi rappresentativi della filiera di distribuzione dei prodotti senza fumo, quali Anafe-Associazione Nazionale produttori di Fumo Elettronico (Confindustria), Fit-Federazione Italiana Tabaccai, con il contributo di importanti personalità giuridiche, tecniche e sanitarie. “Ci sono metodi per far smettere di fumare, ma anche per ridurre il rischio, che è l'unico modo di aiutare realmente chi non riesce a smettere di fumare - continua la senatrice - Abbiamo avuto da parte dell'Istituto di Sanità un atteggiamento rigido verso la sigaretta elettronica, ma oggi stanno uscendo studi: è abbastanza inutile avere posizioni rigide, oggi abbiamo un sistema per ridurre il rischio con la sigaretta elettronica”, ha notato Rizzotti. “I costi sociali del fumo sono pazzeschi, 24 miliardi di euro, e fa 93 mila vittime all'anno. Come Anafe chiediamo di comunicare nel senso di informare e che sia bandita la comunicazione commerciale aggressiva. Informazione nel senso di rischio ridotto”, ha invece commentato Umberto Roccatti, presidente Anafe. (segue) (Ren)